Simulacro de incendio en Valdés y Tineo: así será el despliegue de la UME y la BRIF

Archivo - Bomberos de Asturias treabajan en el incendio de los concejos de Valdes y Tineo, a 30 de marzo de 2023, en Asturias (España). La consejera de Presidencia del Gobierno asturiano, Rita Camblor, se ha referido este jueves a los numerosos incendios - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Valdés y Tineo acogerán entre este martes y el jueves varios ejercicios de simulación de incendios forestales, en los que se desplegará un amplio dispositivo integrado por profesionales de las administraciones estatal y autonómica.

En el operativo participarán miembros del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), agentes medioambientales, el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tineo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

El SEPA aportará dos helicópteros, un camión de puesto de mando avanzado (PMA) -que se instalará en el Centro de Interpretación de las Hoces del Esva, en el valle de Paredes (Valdés)- y una veintena de vehículos, entre autobombas y unidades terrestres, según ha detallado el Principado en nota de prensa.

UNA SIMULACIÓN CON VARIOS ESCENARIOS

El ejercicio tiene como objetivo reforzar la preparación frente a incendios forestales y poner a prueba la capacidad de reacción y coordinación entre las distintas administraciones y los equipos que intervienen en una emergencia de gran escala.

La simulación incluirá varios escenarios que permitirán practicar maniobras de ataque directo e indirecto al fuego, tanto con herramienta manual como con maquinaria pesada. Entre las actuaciones previstas figuran quemas de ensanche, contrafuegos y trabajos de perimetración y remate con desbrozadoras y bulldozer.

En cuanto a los medios aéreos, además de comprobar su coordinación y operatividad conjunta, el ejercicio servirá para evaluar el funcionamiento de los puntos de agua portátiles de la UME en combinación con los helicópteros del Sepa.

Al margen de las técnicas de extinción, el simulacro abordará también situaciones como el confinamiento o evacuación de poblaciones afectadas, así como atrapamientos o accidentes del propio personal de intervención. Estos supuestos implicarán la activación de distintos medios y recursos de emergencia.