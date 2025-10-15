El Sindicato de Estudiantes rechaza el acuerdo de paz al considerarlo "hecho a la medida de Trump y Netanyahu"

Concentración en Oviedo convocada por el Sindicato de Estudiantes de Asturias en solidaridad con el pueblo palestino este 15 de octubre. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Estudiantes de Asturias ha rechazado este miércoles el reciente acuerdo de paz en Oriente Próximo, que considera "hecho a la medida de Donald Trump y de Netanyahu para poder seguir machacando, masacrando y sacando lucro de las tierras palestinas". Lo han hecho durante la concentración celebrada en Oviedo en solidaridad con el pueblo palestino.

La portavoz del sindicato, Anahí López, ha explicado que "este acuerdo de paz no supone un cambio para el pueblo palestino" y que "no implica su liberación, ni el retorno, ni responsabilizar a quienes durante estos dos años han cometido este genocidio".

Por su parte, otra de las portavoces del sindicato, Malena Quiñones, ha señalado que ese plan "legitima el genocidio que lleva produciéndose durante estos últimos dos años por el Estado genocida de Israel, con el apoyo inquebrantable de Estados Unidos, sin ninguna consecuencia real para ellos y con total impunidad".

"Quieren hacernos creer que esto es un plan de paz y que aquí se acaba todo, pero esto es totalmente falso. No hay ningún plan de paz. Lo que han hecho Trump y Netanyahu es legalizar este homicidio, convertir Gaza en una colonia al servicio del sionismo que se repartirán como despojo", ha asegurado Quiñones, quien considera que la intención de ambos mandatarios es de "controlar Gaza por completo, explotar sus recursos y reconstruirla para el turismo y las grandes empresas que ya han firmado contratos millonarios".

En su intervención ha criticado también la asistencia de líderes internacionales a la presentación del plan, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, "que se ha pasado meses condenando el genocidio, pero luego se le ve dando un entusiasta apretón de manos a Trump para echar por tierra todos sus discursos".

HUELGA ESTUDIANTIL EN APOYO A PALESTINA

López ha asegurado que la huelga estudiantil convocada este miércoles "está teniendo un seguimiento muy positivo", especialmente en centros de Oviedo y Gijón. Segñun ha señalado, la juventud "está cansada" de lo que ha calificado como un "espectáculo" y ha apuntado que "la lucha debe de continuar". En su intervención ha criticado lo que considera "un genocidio televisado a diario, 24 horas al día".

"Hoy 15 de octubre paramos todo para parar este genocidio, y vamos a continuar en las calles todas las veces que sea necesario denunciando la complicidad de los gobiernos imperialistas de la Unión Europea y Estados Unidos que están permitiendo, que están amparando todo esto que está sucediendo", ha recalcado.

La marcha partió de la plaza de La Escandalera y continuó por la calle Uría, el parque de San Francisco y la Catedral, hasta concluir en la plaza del Ayuntamiento, con cánticos a favor de Palestina y en contra de la guerra. A la concentración de estudiantes se han sumado también personas adultas que mostraron su apoyo a la convocatoria.