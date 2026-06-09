El Sindicato de Inquilinos exige paralizar el desahucio de una mujer de 88 años enferma y víctima de violencia de género

Una propuesta del Sindicato de Inquilinos de Asturias. - SINDICATO DE INQUILINOS (RED X).

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias exige la paralización del desahucio de una mujer de 88 años, con una grave enfermedad de corazón, víctima de violencia de género y demandada por el propietario que es también su exmarido y agresor. La vivienda se ubica en el concejo de Grado.

Según indica el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos será mañana miércoles a las 10:00 horas cuando, si no se impiden, se ejecutará el desahucio. Asegura la organzación que el propietario es su exmarido y agresor y este no necesita la vivienda por necesidad habitacional.

"Si el desahucio se produce, y la policía interviene en el desalojo de nuestra compañera, su vida corre peligro por la grave enfermedad de corazón que padece. Si esto sucede, tanto la Justicia como el gobierno asturiano de PSOE e IU serán responsables de ello", inciden desde el Sindicato que exige a la Consejería de Bienestar y a la de Vivienda que intervengan y eviten el desahucio.