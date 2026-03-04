El sindicato veterinario respalda la huelga médica y pide un Estatuto Facultativo común para las profesiones sanitarias

El Presidente De Sivepa, José Fernández. - SIVEPA

OVIEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (Sivepa) ha manifestado este miércoles su apoyo a la huelga de médicos y facultativos especialistas. "Apoyamos a nuestros compañeros médicos porque su éxito en la consecución de un Estatuto Propio es el éxito de todos los facultativos. No se puede fabricar salud pública sin reconocer la responsabilidad de quienes la sostienen", afirman.

En una nota de prensa explican que "esta muestra de solidaridad nace de la convicción de que el sistema sanitario atraviesa una crisis estructural que solo podrá resolverse mediante el reconocimiento real de la responsabilidad técnica y clínica de sus profesionales de mayor cualificación".

Subrayan que el decálogo de reivindicaciones que motiva este conflicto nacional y autonómico es "plenamente compartido" por el colectivo veterinario. El sindicato coincide en que la clasificación profesional en el ámbito sanitario "no puede basarse en meras componendas académicas, sino en la responsabilidad intrínseca sobre el proceso asistencial y preventivo, una competencia que el título de facultativo otorga y que ningún posgrado puede sustituir".

El sindicato considera fundamental, además, que se establezcan mesas de negociación propias donde los facultativos puedan defender sus intereses sin que "estos queden supeditados a decisiones de sindicatos de clase ajenos a la complejidad de la labor sanitaria".

"Como profesión sanitaria histórica, reconocida junto a la Medicina y la Farmacia desde los orígenes de nuestro sistema de salud, la Veterinaria no puede permanecer ajena al deterioro de las condiciones de los facultativos", afirman desde el sindicato. Manifiestan que los problemas que motivan esta huelga --la sobrecarga, la falta de reconocimiento y la gestión administrativa deficiente-- son compartidos por el colectivo veterinario, denunciando además la anomalía que la profesión sufre en Asturias y en la mayoría de las CCAA, no encontrándose integrados, o no de forma plena, en el Sistema Nacional de Salud.

Señalan que "es un error estratégico mantener a los facultativos que controlan zoonosis y seguridad alimentaria bajo un régimen funcional administrativo, cuando su lugar natural, previsto en distintas normativas sanitarias que no se han desarrollado adecuadamente, es la condición de personal estatutario dentro del sistema de salud".

Finalmente, Sivepa insiste en que el éxito de los médicos en la consecución de este nuevo Estatuto Facultativo sería un avance para toda la Salud Pública. Instan a la Administración asturiana a atender el decálogo de los huelguistas y a proceder a una estatutarización total del cuerpo veterinario para blindar, desde un frente común de facultativos, la seguridad y el bienestar de toda la ciudadanía. "Apoyamos a los médicos porque su lucha es la nuestra. La Administración debe entender que médicos, farmacéuticos y veterinarios formamos un frente común contra las amenazas sanitarias", recalcan.