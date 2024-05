Sindicatos y ayuntamientos de Lena y Mieres piden que el primer AVE tenga parada en la cuenca del Caudal

OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT, junto a los alcaldes de Mieres y Lena han reclamado este martes que el primer tren de alta velocidad entre Gijón y Madrid tenga parada en la cuenca del Caudal, al entender que ya existe una infraestructura que puede permitirlo y que no supondrá una merma en el tiempo de llegada a Madrid.

En una rueda de prensa en la sede de CCOO, han comparecido el secretario general de CCOO, José Manuel Zapico; el de UGT, Javier Fernández Lanero; la alcaldesa de Lena, Gemma Álvarez; y el de Mieres, Manuel Ángel Álvarez; junto a empresarios de los dos municipios, aglutinados bajo el lema 'no podemos perder el primer tren'.

Zapico ha explicado que las comarcas mineras "no pueden perder el primer tren de la mañana", ya que la llegada de la alta velocidad "abre ventanas de oportunidades" que Asturias "no puede perder". La parada en Mieres y Lena es, a su juicio, "importante para encarrilar el futuro de las comarcas", de cara a "fortalecer la estrategia de crecimiento económico" en la zona.

Argumenta Zapico que es "justo y necesario" que se habilite esa parada en el Caudal al ser "la opción más económica y cómoda" para "muchísimas personas en Asturias", tanto del área central como del suroccidente y el oriente.

Por su parte, Javier Fernández Lanero ha añadido que no se conocen las razones por las que el primer tren de la mañana no tenga que parar en el Caudal, y ha señalado que no hay merma de tiempo, ya que los "tres o cuatro minutos" que se pueden perder en hacer la parada se pueden recuperar en el trayecto hasta Madrid.

La alcaldesa de Lena ha abundado que este es un momento "clave" para las cuencas, después de 20 años de obras en Lena, sufridas por los vecinos de este municipio. Ha explicado que aunque la línea se llame Gijón-Madrid, el AVE "sale de las cuencas" y en concreto del intercambiador de Campomanes.

Desde Mieres, el regidor ha asegurado que la propuesta es "justa y razonable" y no responde a un "capricho". Así, ha explicado que la autovía minera tiene un tráfico de 180.000 usuarios, los mismos que podrían utilizar las estaciones de Mieres y Lena si se habilitase allí parada de la alta velocidad. "Son unos pocos minutos de parada, pero para las cuencas son minutos de oro", ha defendido, argumentando que "si de verdad" se apuesta por el futuro de las cuencas, y si se quieren atraer inversiones y mejoras, "es necesario" que el AVE tenga estas paradas.