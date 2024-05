Sindicatos de enseñanza salen de nuevo este viernes a la calle y advierten a Espina que esta es "su última oportunidad"

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la enseñanza CCOO, Suatea, UGT y CSIF saldrán de nuevo a la calle el próximo viernes día 31, a las 19.00 horas para defender una enseñanza pública de calidad y exigir a la consejera de Educación, Lydia Espina que "se siente a negociar como hace con la enseñanza concertada o con el resto de administraciones".

"La consejera tiene este viernes la última oportunidad para sentarse y empezar a negociar. Si no lo hace las cosas irán creciendo y también la presión. Entendemos que la huelga es el último paso, estamos intentando no llegar ahí, pero si la consejería no nos deja más remedio es su responsabilidad. Será la propia consejera quien convoque la huelga", incidieron los representantes sindicales, que en esta ocasión cuentan con el apoyo de la Federación de Madres y Padres Miguel Virgós.

Los representantes sindicales han explicado que desde el pasado 27 de abril cuando se celebró la última y "multitudinaria" manifestación, la consejera no ha tenido a bien ni siquera sentarse a negociar, así que las reivindicaciones siguen siendo las mismas.

Así lo ha expuesto Laura Conde, de Suatea que ha insistido en que "siguen sin respuesta ni propuestas para la pública mientras desde la consejería se financia la enseñanza concertada". "La consejera sigue parapetada en reuniones en las que no se acuerda nada, reuniones sin contenido, teatrillos y palabras vacías. Se acabó el tiempo", ha dicho Conde.

Por eso, al no haber obtenido ninguna respuesta, las reivindicaciones siguen siendo las mismas. Es más, aseguran los sindicatos que hablamos de "reivindicaciones históricas", buena parte de las cuales ya se han puesto en marcha en muchas comunidades.

Nuevo acuerdo de plantillas, que todo el profesorado esté en el centro el 1 de septiembre, que se acabe con las miles de medias jornadas, que se reduzca la burocracia, más tiempo para la docencia y reducir la carga lectiva a los maestros hasta las 23 horas, son algunas de esas reivindicaciones. "En definitiva lo que pedimos es la dignificación de la función docente", ha indicado Conde.

IMPLANTACIÓN CICLO CERO A TRES

El representante de CCOO, Borja Llorente, se ha referido de manera concreta a los problemas que afectan a los profesionales del ciclo de 0 a 3 y ha destacado que mientras anuncian a bombo y platillo el proyecto, hay cuestiones básicas que siguen sin resolverse.

Así, Llorente ha indicado que hay profesionales de 0 a 3 que corren el riesgo de ir a la calle porque sus plazas no están estabilizadas; actualmente sus condiciones de trabajo y los salarios y las horas extras no son retribuidas y esa cuestión es algo que no se pueden dar en la administración o no se sabe como se va a abordar la gestión de las listas de empleo. "Son sólo tres cuestiones que se tienen que resolver si o si porque si consiguen la red arranque lo hará con gran desigualdad", ha dicho.

La movilización del 31 vendrá precedida por un encierro en el colegio público Buenavista II a partir de las 19.00 horas del día 30.