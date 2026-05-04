Sindicatos instan a ArcelorMittal a respetar los derechos de los trabajadores

Archivo - Planta de Veriña de ArcelorMittal, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciónes sinciales internacionales IndustriALL Global Union e industriAll European Trade Union han instado a la compañía siderúrgica ArcelorMittal a abordar "de inmediato" las "graves deficiencias sistémicas en materia de derechos de los trabajadores, seguridad laboral, diálogo social y sus compromisos climáticos".

El llamamiento, según ha informado UGT-FICA en una nota de prensa, se produce antes de la Jornada Mundial de Acción de mañana, 5 de mayo de 2026, cuando representantes de IndustriALL Global Union y de IndustriAll European Trade Union, junto con sindicalistas de todo el mundo, se movilizarán en Luxemburgo con motivo de la junta general anual de ArcelorMittal.

Para apoyar la jornada de acción, los sindicatos han publicado un informe detallado para inversores basado en testimonios de trabajadores de múltiples países que revela una "marcada brecha" entre los compromisos públicos de ArcelorMittal y la realidad que vive su plantilla.

Los sindicatos exigen a ArcelorMittal que adopte medidas concretas en cuatro ámbitos fundamentales. Por un lado se refieren a la seguridad y vida de los trabajadores. Argumentan que entre 2013 y 2023, más de 300 trabajadores fallecieron en las instalaciones de ArcelorMittal en todo el mundo.

Reclaman también diálogo social y derechos de los trabajadores señalando que ArcelorMittal "ha marginado repetidamente" a su comité de empresa europeo (CEE).

Otra de las medidas que solicitan los sindicatos se refiere al empleo y la reestructuración. Explican que a pesar de que sus operaciones en Europa contribuyen de manera significativa a los beneficios del grupo, ArcelorMittal ha estado recortando miles de puestos de trabajo en todo el continente sin una consulta significativa. "Se están suprimiendo o deslocalizando a la India entre 6.500 y 9.500 puestos de trabajo de apoyo y producción, lo que supone casi un tercio de la plantilla total de la empresa en Europa", advierten.

Añaden que ese proceso se está llevando a cabo sin involucrar a los sindicatos ni al Comité de Empresa Europeo, lo que supone una "violación de la legislación de la UE".

El cuarto ámbito de sus reclamaciones se refiere a compromisos climáticos. Indican las organizaciones que ArcelorMittal ha aceptado más de 3.000 millones de euros en subvenciones públicas para la descarbonización, al tiempo que ha cancelado o pospuesto múltiples proyectos de acero verde en Europa. "La empresa no ha tomado ni una sola decisión definitiva de inversión sobre ninguno de sus cinco proyectos anunciados de hierro de reducción directa (DRI) en Europa y Canadá", han indicado.

Global y la Unión Europea instan a los accionistas de la empresa a plantear estas cuestiones directamente a ArcelorMittal durante la Junta General de Accionistas y más allá de ella.