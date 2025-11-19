Sindicatos reclaman la convocatoria de la reunión comprometida con la dirección del Sespa

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones CCOO, Sicepa-Usipa, CSI, SATSE, USAE, UGT y CSIF, integrantes del Frente Común Sindical del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) han emitido este miércoles una nota de prensa en la que señalan la "necesidad urgente" de que se convoque una reunión comprometida con la dirección del Sespa.

Afirman que fue una reunión que se acodó en un encuentro con la Consejería de Salud el pasado 31 de octubre. Aseguran que entonces la Consejera de Salud, Concepción Saavedra, manifestó expresamente que, una vez se celebrara la reunión prevista con la Consejería de Hacienda, se procedería a convocarles de manera inmediata para continuar avanzando en los asuntos que quedaron pendientes.

"Ha transcurrido ya un tiempo más que razonable desde dicho compromiso, sin que hasta la fecha tengamos noticia alguna por parte del Sespa respecto a la convocatoria anunciada. Esta falta de avances está generando incertidumbre entre las y los profesionales del Servicio de Salud del, especialmente en cuestiones que requieren una definición clara y sin demoras", advierten las organizaciones.

Entre esos asuntos refieren como las instrucciones de interpretación de permisos, la implementación del solape de jornada y de la ponderación nocturna, las dietas y el kilometraje en Atención Primaria, la apertura de la carrera y desarrollo profesional ordinario, las mejoras retributivas para las categorías que no fueron suficientemente atendidas en 2023, o las medidas relativas a la reorganización de la jornada complementaria y la revisión de agendas en Atención Primaria.

Desde el Frente Común Sindical del Sespa reiteran su voluntad de diálogo y negociación, pero recuerdan que los compromisos adquiridos deben cumplirse "en tiempo y forma".

Por ello, exigen que se proceda a la inmediata convocatoria de la reunión con la Dirección Gerencia del Sespa, tal y como "fue comprometido y anunciado por la Consejera de Salud". "Continuaremos actuando con firmeza hasta que se produzcan los avances necesarios", concluyen.