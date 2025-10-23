Sindicatos urgen a Hunosa a volver a licitar el mantenimiento de la térmica de La Pereda

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Soma-UGT y CCOO han pedido este jueves a Hunosa que vuelvan a licitar el contrato de mantenimiento integral de la central térmica de La Pereda, en Mieres, y han denunciado la "incompetencia" de la hullera pública por "poner en peligro las obras de transformación de la térmica" y la seguridad de los trabajadores.

En una nota de prensa conjunta, los sindicatos han recordado que en junio de 2025 finalizaba el contrato de servicio de mantenimiento integral de la central térmica de la Pereda. En ese momento, Hunosa sacó una nueva licitación de este servicio con una bajada de precio que las organizaciones sindicales ya calificábamos como temeraria y que el tiempo nos confirmó, ya que dicho proceso quedó desierto.

Desde entonces, defienden, Hunosa intentó contratarlo a través de un procedimiento negociado sin publicidad, también sin éxito. "Que Hunosa saque un comunicado aludiendo a que no tiene pensado contratar el servicio de mantenimiento integral nuevamente porque la térmica está parada por las obras de transformación, es o bien mentir deliberadamente y confundir a la opinión pública o hacer pública su ignorancia", han dicho.

A su juicio, esta decisión empresarial "solo obedece a querer acabar con el derecho de subrogación de estos trabajadores con el fin de rebajar costes a través de la precarización del empleo".

En un comité Intercentros extraordinario celebrado en el día de hoy, desde CCOO de HUNOSA y SOMA- FITAG-UGT han exigido a la compañía que vuelva a sacar a contratación "de manera inmediata" este servicio, que es "imprescindible para garantizar tanto la operatividad en las obras de transformación de la central como la continuidad de los trabajadores adscritos a este contrato, adaptando para ello la licitación a precios de mercado".