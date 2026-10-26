El sistema acústico de sirenas de emergencia de 14 presas asturianas, a prueba este miércoles

Archivo - Embalse de Grandas de Salime sobre el río Navia - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y catorce presas de la región activarán este miércoles 28 de octubre, en modo de prueba, el sistema acústico de sirenas de emergencia disponible para advertir de una posible catástrofe. Son las presas de Valdemurio, Priañes, Valduño II, Valle II, La Florida, La Barca, Tanes, Rioseco, Salime, Doiras, Arbón, San Andrés de los Tacones, La Granda y Trasona.

La finalidad de este ejercicio es que la población que pudiese verse afectada en caso de rotura de la presa sepa cómo actuar. Fundamentalmente que identifiquen este sonido y sepan qué medidas de autoprotección deben aplicar, la principal, alejarse de los cauces de los ríos y arroyos y acudir a sitios elevados.

El sonido de estas sirenas alcanza aquellas zonas que quedarían inundadas en la primera media hora desde la rotura de la presa. Las sirenas de cada presa se activan todas a la vez pero cada instalación realizará su prueba de forma individual y según el orden consensuado en el comité de implantación.

Los responsables de cada instalación comunicarán al 112 la activación de las sirenas con el sonido de alerta y pasados aproximadamente unos 10 minutos notificarán la activación de las sirenas con el mensaje indicativo de fin de alerta.

El sonido de alerta consta de 3 tramos de un minuto de duración, con sonido ascendente, separados por intervalos de 5 segundos de silencio. El de fin de la alerta es una señal continuada de 30 segundos.

En la preparación del ejercicio, además de los titulares de las presas, han tenido un papel muy destacado todos los ayuntamientos implicados emitiendo los correspondientes bandos informativos y poniendo a disposición a sus policías locales y a sus agrupaciones de voluntarios de Protección Civil. La propia Confederación Hidrográfica del Cantábrico que desplegará sus propios agentes medioambientales en algunas zonas.

Desde el SEPA también destacan la disposición mostrada desde Delegación de Gobierno con la participación de la Guardia Civil y la Policía Nacional y desde el Gobierno del Principado, además del SEPA y los parques de Bomberos de Asturias ubicados en estas zonas, se ha puesto a disposición a los agentes de la Guardería de Medio Natural.