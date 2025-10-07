La situación en Gaza divide a la corporación de Oviedo, que aprueba la iniciativa del PP y rechaza la de PSOE e IU

Los Concejales de IU-Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón y Gaspar Llamazares, con pañuelos en apoyo a Palestina - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La situación en la franja de Gaza ha dividido a la corporación local ovetense, que ha debatido y votado dos mociones de urgencia sobre este asunto --una presentada por el PP y otra por PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo--, resultando únicamente una aprobada con la mayoría absoluta del PP.

Uno de los punto de fricción entre los distintos grupos municipales fue emplear el término "genocidio", que PSOE e IU pidieron al PP que mencionase sobre la ofensiva de Israel sobre la población gazatí.

El PP, por su parte, reprochó a la izquierda local que con su iniciativa rompa el "amplio consenso internacional" e introduzca "juicios políticos", además de proponer sanciones al Estado de Israel y "señalar" a colectivos.

Los 'populares', en voz de su portavoz, el concejal Mario Arias, han defendido una moción similar a la aprobada hace 18 meses en el Ayuntamiento, actualizándola al introducir la condena a la "masacre de Gaza" y poniendo de manifiesto el "gravísimo sufrimiento" de la población por los bombardeos de Israel y la escasez de productos básicos y alimentos.

El portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, ha defendido la iniciativa conjunta con IU criticando la "tibieza" de la del PP. "Tenemos que buscar qué podemos hacer para parar este genocidio", ha dicho.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha defendido que el Ayuntamiento debe dar respuesta a lo que está ocurriendo actualmente en Gaza y no "a lo que pasó hace dos años". Ahora, ha dicho, "se ha propuesto una 'decisión final'" que no debería consentirse porque implicaría terminar "con el aplastamiento de un pueblo" como el palestino.

Por su parte, las concejalas de Vox han subrayado que están "a favor de la paz y el derecho humanitario". La edil Alejandra González ha explicado que Vox aboga porque "este conflicto termine lo antes posible", pero ha dicho que sei llega "desde luego no va a ser ni gracias al vandalismo de la izquierda ni a la oposición", ni tampoco "por la flotilla de vacaciones en el mar".