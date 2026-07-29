La Sociedad Regional de Promoción impulsa con 100.000 euros la llegada a Asturias de la biotecnológica Entomonorte

Foto de archivo de la presentación de la empresa Entomo Norte, primera compañía instaladas en el Centro de Innovación Carrio. - PRINCIPADO

OVIEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Regional de Promoción (SRP), empresa pública del Principado de Asturias perteneciente al grupo Sekuens, ha formalizado una financiación de 100.000 euros a través del Fondo Asturias Startup para apoyar la implantación en la región de Entomonorte, una firma especializada en I+D y consultoría para la transformación de biorresiduos en materias primas de alto valor añadido mediante tecnología de bioconversión con insectos.

La operación se enmarca en la estrategia del Principado para atraer proyectos innovadores y sostenibles que impulsen la economía circular, la diversificación industrial y la generación de empleo cualificado, lo que supone la puesta en marcha en Asturias de una iniciativa de referencia en biotecnología ambiental.

Entomonorte ha iniciado su actividad en el Centro de Innovación Carrio (Laviana), donde instalará un contenedor-demostrador que actuará como planta preindustrial. Esta instalación estará destinada a validar la tecnología de bioconversión basada en la cría de larvas de mosca soldado negra ('Hermetia illucens'). Mediante este sistema, la compañía contribuye a reducir el impacto ambiental de la industria agroalimentaria, evitar la acumulación de residuos y avanzar hacia modelos productivos más circulares y eficientes.

La aportación financiera de la SRP facilitará la puesta en marcha de la planta preindustrial y el desarrollo inicial de las actividades de I+D y validación técnica, además de permitir la creación de dos empleos cualificados en esta primera fase.

La iniciativa sienta así las bases para futuras ampliaciones en el propio Centro de Innovación Carrio, donde la empresa prevé seguir creciendo.