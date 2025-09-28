Sofocado el incendio de una casa en Villagermonde, en Valdés

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Luarca han sofocado el incendio de una casa en Villagermonde, en el municipio asturiano de Valdés. El incendio afectó a toda la vivienda.

La sala del 112 Asturias recibió el aviso a las 11.37 horas. Se indicó que veían quemar una casa, según información del SEPA recogida por Europa Press.

De inmediato se movilizó a efectivos de bomberos de los parques de Valdés y Tineo, aunque finalmente no fue necesaria la intervención de estos últimos.

Una vez en el lugar, los bomberos dieron por controlado el incendio a las 12.24 horas. El tejado del inmueble ya había colapsado. Los efectivos permanecieron en el lugar, refrigerando y extinguiendo, hasta su retirada a base a las 15.50 horas.