Sofocado el incendio de maquinaria de trabajo de una empresa del PEPA, en Avilés

Labores de extincción del fuego. - SEPA

OVIEDO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos con base en Avilés, junto al Jefe de la Zona Centro han sofocado el incendio de maquinaria de trabajo en el polígono del PEPA en Avilés, según informa Bomberos de Asturias en su cuenta en la red X.

El fuego calcinó una plataforma elevadora y causó daños en el neumático de un camión.

La sala del 112 Asturias recibió el aviso a las 8:36 horas. Hasta el lugar acudieron cinco efectivos del parque de Avilés que dieron por controlado el incendio a las 8:58 horas.