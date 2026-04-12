Sofocado un incendio en un taller de San Brismu, Tineo. - SEPA

OVIEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Asturias con base en Tineo y Cangas del Narcea, junto al Jefe de Zona Suroccidental, han sofocado el incendio de un taller en San Brismu, Tineo.

La sala 112Asturias recibió el aviso a las 13:59 horas. En la llamada indicaban que salía humo de la parte baja de una casa, donde había un pequeño taller. De inmediato se movilizó a los citados bomberos.

Según recoge el 112 Asturias en su cuenta de la red X, el fuego quemó la zona del taller.