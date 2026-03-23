Sofocan un incendio en una habitación de un hotel de Arriondas tras el desalojo de 40 personas

Bomberos sofocan un incendio declarado en una habitación de un hotel situado en la calle El Texu, en Arriondas (Parres). - SEPA

OVIEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han controlado la noche de este domingo un incendio declarado en una habitación de un hotel situado en la calle El Texu, en Arriondas (Parres), que no causó heridos, pero que como medida preventiva, unas 40 personas fueron desalojadas de las instalaciones mientras se desarrollaban las labores de extinción.

El fuego, que afectó por completo a la estancia ubicada en la segunda planta de un inmueble de tres alturas, fue controlado a las 23.46 horas, según ha informado el 112 Asturias en su cuenta de X, que recibió el aviso a las 23.12 horas. El humo también afectó al hueco de la escalera del edificio.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del SEPA con base en Cangas de Onís y Piloña, además del jefe de la zona oriental. La Guardia Civil fue informada de la incidencia.