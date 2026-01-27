Sogepsa analiza este miércoles la situación generada en La Barquerina (Villaviciosa) tras la denuncia de Costas

Zona de La Barquerina, en Villaviciosa - EUROPA PRESS

OVIEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Sociedad de Gestión y Promoción de Suelo (Sogepsa) se reunirá este miércoles 27 de enero en Oviedo a las 12.30 horas para analizar posibles medidas ante la situación creada por la denuncia de la Demarcación de Costas contra las obras de construcción de un edificio ya terminado en la Avenida de España de La Barquerina, donde los compradores no pueden entrar en las viviendas nuevas que han adquirido.

Esa parcela la vendió Sogepsa cuando era de capital mixto, público y privado. La denuncia ha desencadenado la actuación de la Consejería de Ordenación del Territorio del Principado de Asturias ordenando la paralización de las obras y abriendo un expediente sancionador a los promotores y dirección de obra.

La reunión extraordinaria se celebra tras reclamarlo el Ayuntamiento de Villaviciosa, que el pasado 27 de diciembre de 2025 envió un requerimiento reclamando que se convocaran los órganos de gobierno de la Sociedad Gestión y Promoción del Suelo S.A para adoptar medidas ante la situación creada por la denuncia de Costas.

Según ha informado el Ayuntamiento, el actual presidente de la sociedad, Borja Sánchez, Consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, contestó el pasado 2 de enero de forma afirmativa, y finalmente, ha convocado una sesión extraordinaria del Consejo de Administración, cuyo único punto del orden del día es abordar este problema.

A la reunión, ha sido invitada la representación del Ayuntamiento de Villaviciosa, que aunque no forma parte del Consejo de Administración, sí es accionista de Sogepsa, desde el año 2002.

En el escrito el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, advertía que en caso de que estas medidas no se suspendan, provocarían una cadena de reclamaciones económicas, también frente a esta sociedad como vendedora de la parcela, conforme unas condiciones urbanísticas del Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina, que ahora son impugnadas por la Demarcación de Costas.

De imponerse esta nueva interpretación de la Demarcación de Costas, 25 años después del deslinde realizado en 2000, habría que declarar nulas las licencias concedidas conforme al Plan Especial, que fueron aprobadas con informes favorables tanto de los técnicos de la oficina técnica municipal, como jurídicos de la secretaría municipal, alertan desde el consistorio.