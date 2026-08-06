Solís (PP) carga contra el Gobierno por su "negligente" manejo de la inmigración en Ceuta

La eurodiputada del Partido Popular Europeo (PPE), Susana Solís, en la celebración del Día de Europa en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del Partido Popular Europeo (PPE), Susana Solís, ha expresado este jueves, en Gijón, ha expresado su preocupación por la "negligencia" del Gobierno de España a la hora de gestionar la entrada masiva ilegal de inmigrantes en Ceuta.

"Siguen deambulando por Ceuta miles de personas, entre ellas numerosos menores, sin que todavía se conozca con claridad qué ocurrió, qué información manejaba el Ejecutivo ni qué medidas se van a adoptar para evitar que vuelva a repetirse", ha llamado la atención Solís.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de la celebración del Día de Europa en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

La eurodiputada asturiana también ha criticado la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la comparecencia prevista en el Parlamento Europeo sobre esta crisis con el Comisario Europeo Magnus Brunner, según una nota de prensa del PP.

"Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué está pasando y qué actuaciones se van a poner en marcha para impedir que una situación como esta vuelva a producirse", ha señalado.

Asimismo, Solís ha respondido a las críticas dirigidas al Partido Popular con relación a la acogida de menores migrantes, a lo que ha recordado que en el último reparto de menores extranjeros no acompañados, las únicas dos comunidades autónomas que se negaron a participar fueron Cataluña y el País Vasco, "ambas gobernadas por el Partido Socialista", ha recalcado.

Es por este motivo, que ha pedido "rigor y responsabilidad antes de intentar atribuir al Partido Popular una posición que no se corresponde con los hechos".

Por otro lado, ha destacado el papel decisivo que la Unión Europea ha desempeñado en el desarrollo de Asturias durante las últimas cuatro décadas, al tiempo que ha defendido la necesidad de construir una Europa "más útil, más ágil y más cercana a los ciudadanos".

Desde el pabellón del Partido Popular Europeo en la FIDMA, Solís ha destacado que "hay mucho que celebrar en estos cuarenta años de todo lo que ha significado Europa para Asturias y Asturias para Europa".

En este sentido, ha recordado que la pertenencia a la Unión Europea ha contribuido a modernizar la economía asturiana, desarrollar infraestructuras, mejorar la calidad de vida y consolidar la democracia, los derechos y las libertades.

No obstante, la eurodiputada ha llamado la atención sobre que esta jornada también debe servir para reflexionar sobre el futuro del proyecto europeo y responder a las inquietudes de los ciudadanos.

Ha citado, entre las preocupaciones de los ciudadanos: La excesiva burocracia, el abandono del mundo rural, las dificultades de acceso a la vivienda para los jóvenes o la pérdida del tejido industrial.

Ante esta situación, Solís ha defendido que las instituciones europeas y las administraciones deben ofrecer soluciones eficaces y aprovechar las oportunidades que brinda la Unión Europea.

En este sentido, ha criticado la gestión de los fondos europeos Next Generation por parte del Gobierno de España, al considerar que "no han servido para transformar nuestra economía, no se han ejecutado como deberían y su gestión ha sido un fracaso".

La eurodiputada ha lamentado que esa falta de ejecución esté impidiendo avanzar en proyectos fundamentales para Asturias, como el vial de Jove o la adaptación del ancho ferroviario, entre otras infraestructuras pendientes.

Asimismo, Solís ha hecho un llamamiento a los asturianos para visitar hasta el próximo 15 de agosto el pabellón del Partido Popular Europeo en la FIDMA y compartir sus inquietudes sobre el futuro de Europa. "Asturias tiene un potencial enorme y queremos escuchar a quienes mejor conocen sus necesidades", ha afirmado.

Al margen de ello, ha reclamado una mayor implicación del Gobierno del Principado en la defensa de los intereses de Asturias ante las instituciones comunitarias.

"Hemos hablado mucho de lo que Europa ha hecho por Asturias, pero también debemos preguntarnos qué voz queremos que tenga Asturias en Europa", ha incidido la eurodiputada 'popular' asturiana.

En este sentido, Solís ha instado al presidente del Principado, Adrián Barbón, a mantener una presencia mucho más activa en Bruselas porque, a su juicio, "no se trata solo de recibir fondos europeos, se trata de ejecutarlos bien, presentar proyectos y defender los intereses de Asturias ante la Comisión Europea, como hacen otros presidentes autonómicos", ha reivindicado.