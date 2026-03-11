Solo PP y edil no adscrito apoyan a Vox en la derogación del Reglamento del Consejo de la Memoria Democrática

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, interviene en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, solo ha contado con el respaldo del PP y el concejal no adscrito a su proposición presentada, en el Pleno de este miércoles, al objeto de que se derogue el Reglamento Interno del Consejo Sectorial de la Memoria Democrática.

En contra de ello, han votado Foro, PSOE, IU y Podemos. La iniciativa ha causado un tenso debate que ha obligado a intervenir a la alcaldesa, Carmen Moriyón, quien ha pedido "sosiego" al resto de concejales, así como respeto y silencio cuando un edil hable.

Rouco, por su parte, ha justificado que las izquierdas intentan hacer un "borrado selectivo de la Historia, ajustado a sus intereses propagandísticos", en un intento de perpetuarse en el poder.

"Para las izquierdas solo existe la censura sistemática, olvidando que los dos contendientes de aquella guerra, más allá de ganadores y perdedores, quedaron lastrados por las pérdidas humanas, sociales y económicas que afectaron a toda la población española", se ha quejado Rouco.

"Un país no se construye en torno a la polarización", ha advertido a la izquierda, por lo que ha considerado "profundamente desigual e injusto" que estos partidas se sirvan de que gobiernen para imponer y sancionar cualquier vestigio que recuerde "una de las mitades de la historia".

Sobre ello, ha puesto de ejemplo que en Gijón las calles solo llevan los nombres de personajes gratos para socialistas, para comunistas y para sindicalistas y el que se intente suprimir elementos que ya han pasado a formar parte del día a día, "ajenos a una carga ideológica que solo existe en la mente de algunos".

La portavoz de Vox, asimismo, ha afirmado que la izquierda ha convertido este movimiento en una "obsesión enfermiza". Por todo ello, ha pedido el respaldo del Pleno para evitar que se continúe "profundizando en el daño que está haciendo el yugo ideológico con el que los creadores y seguidores de esa mal llamada memoria democrática nos oprime".

A mayores de la derogación de este Reglamento, ha avanzado que, cuando Vox gobierne, volverán a poner en pie todo lo que se haya derribado en la ciudad en pro de la memoria democrática.

RESPALDO 'POPULAR'

La portavoz del PP, Ángela Pumariega, a su vez vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, ha apoyado la citada derogación con base a una postura "firme y responsable", y que ha mantenido en los últimos años.

Para el PP, el Reglamento de Memoria Democrática "ni es oportuno, ni es necesario, ni siquiera es útil para Gijón", ha argumentado, a lo que ha sostenido que los gijoneses tienen otras muchas prioridades y esto solo trata de "desviar la atención" de los principales problemas que afectan a la ciudad.

Pumariega ha considerado que la memoria debe servir para aprender del pasado, para comprenderlo, y para honrar a las víctimas de la guerra civil "sin distinción de bandos, no para reabrir heridas ni dividir a la sociedad", ha puntualizado, a lo que ha lamentado que los grupos de la izquierda utilizan esta como una herramienta de "distracción, ante la falta de gestión".

Frente a ello, el PP mantiene su "firme" compromiso de trabajar por Gijón, centrarse en los retos e impulsando políticas que sirvan para mejorar la vida de todos los gijoneses.

Con distinta opinión se ha mostrado la edil de Cultura, Montserrat López Moro (Foro), quien ha explicado que la revisión de este reglamento está dentro del Plan Anual Normativo 2026, por lo que no procede iniciar su derogación.

ACUERDOS ELECTORALES

La portavoz del PSOE, Carmen Eva Pérez Ordieres, por su parte, ha llamado la atención sobre el apoyo del PP a esta proposición de Vox, y una segunda sobre la integración de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) en el Ayuntamiento, lo que ha interpretado como un anuncio de futuros acuerdos electorales. "Están resituando a las derechas y advirtiendo a la tercera y preguntándole acerca de dónde quiere estar", ha agregado sobre Foro.

Relacionado con ello, ha dado por hecho de que el Consejo de Memoria Democrática no se va a constituir durante este mandato porque es "una piedra en las relaciones de los socios de Gobierno".

Para el Grupo Municipal Socialista, el Consejo de Memoria Democrática tiene una labor fundamental de comunicación y de convencimiento acerca de los valores democráticos.

Por su lado, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha trasladado a Rouco que representa "a la peor España". "Son ustedes los fascistas que dieron un golpe de Estado en 1936", ha asegurado sobre Vox y ha abogado, para combatir los ideales de este partido, por más memoria democrática para evitar que impongan "un régimen de terror".

También ha reprochado al PP que dé "alas" a Vox en esta iniciativa. "La memoria democrática es la garantía de que esta vez ni convencerán ni vencerán, de que esta vez no pasarán", ha expresado.

"La realidad es que cada vez que una familia puede identificar y dignificar los restos de sus antepasados masacrados por el régimen, a Vox le jode", ha espetado a Rouco la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, la cual ha asegurado que ocultar las "vergüenzas" del pasado es esencial para el proyecto político de Vox.

Al contrario de la iniciativa plenaria, ha visto más necesaria que nunca impulsar la memoria democrática. "La Historia la reescribió el Franquismo sobre cientos de miles de cadáveres", ha recriminado Suárez, quien ha acusado a este de querer una sociedad "oscura, ignorante y atemorizada para perpetuar los privilegios de las élites".

"Sabemos que todo retroceso tiene consecuencias reales para la gente", ha alertado la portavoz de Podemos, quien ha aludido, también, al papel en esta "infamia" del Partido Popular al apoyar la iniciativa de Vox. "Nos dan motivos día tras día para pensar que Vox no es más que la sesión macarra que se atreve a decir lo que el PP disimula", ha recalcado.

"Su propuesta es lo mismo que escupir sobre las fosas comunes en las que aún hoy yacen miles de luchadores por la libertad y la justicia social", ha afeado a Rouco.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

Tampoco han salido adelante la iniciativa presentada por Vox para estudiar la absorción de la FMC por el Ayuntamiento, que el PP ha visto, en términos genéricos, con buenos ojos, de cara a optimitizar la estructura municipal. En este caso, solo Vox y PP han votado a favor y el resto en contra.

Foro, por su lado, ha recalcado que ese estudio ya lo hizo el Gobierno anterior y ha apuntado a la complejidad de labores que dependen de la FMC, por lo que ha tildado de "oportunista" esta iniciativa.

También la izquierda se ha mostrado en contra, e incluso se han citado ejemplos de censura a actividades culturales en lugares donde está Vox en el Gobierno.

Por contra, sí se ha aprobado, en parte, una iniciativa de IU para favorecer la integración de la población migrante. A este respecto, el concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, ha pedido la votación por puntos.

De esta forma, ha salido adelante el aumentar el personal de la Oficina del Inmigrante y buscar un nuevo emplazamiento, algo en lo que Pendás ha avanzado que ya está valorando.

Por contra, no se ha aprobado crear un Consejo Sectorial específico o diseñar un Plan Municipal de Interculturalidad, aunque no se descarta este último a futuro.

De igual manera, el Pleno ha rechazado una iniciativa del PSOE, para la creación de un Servicio de Planificación Urbanística y Proyectos Estratégicos, otra de Podemos para dar más "voz" a niños y adolescentes en las políticas que les afectan o el diseño de la ciudad.