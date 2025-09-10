El SOMA apoya la expansión de Indra en suelo de Hunosa como "revulsivo industrial" para las comarcas mineras

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Soma-Fitag-UGT ha mostrado este miércoles su apoyo a la expansión de Indra en suelo de Hunosa, al entender que es un "revulsivo industrial" para las comarcas mineras asturianas.

En un comunicado, el sindicato minero ha aplaudido el acuerdo entre Indra y Hunosa para crear una pista de pruebas de sus vehículos militares. "Indra está aterrizando con inversiones importantes en Asturias, buscando y barajando nuevas localizaciones para potencial futuro crecimiento y Hunosa se ha identificado como socio importante por su presencia en comarcas mineras con gran cantidad de suelo industrial disponible", han explicado.

Desde el SOMA consideran que este acuerdo servirá para reindustrializar las comarcas mineras, zonas donde "se requieren grandes proyectos tractores, capaces de generar empleo directo e indirecto a gran escala".

El sindicato minero considera que esta es una oportunidad "única" e "irrenunciable" que "ayudaría" a Hunosa y a la SEPI a "saldar la deuda histórica con Asturias". "Sería una gran irresponsabilidad, y nos atrevemos a decir que hasta una negligencia, no aterrizar estos proyectos", han dicho.