SOMA-FITAG-UGT abre una investigación interna y estudiará acciones judiciales para defender su honorabilidad

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato SOMA-FITAG-UGT ha emitido un comunicado en el que asegura que abrirá una investigación interna y estudiará acciones judiciales para defender su honorabilidad, tras la entrevista al trabajador que sobrevivió en 2022 a un accidente en la mina de Cerredo, Enrique Ramón Martínez, publicada en La Nueva España, en la que afirmó que "un sindicalista del SOMA le envió un mensaje de voz a alguien de mi entorno para decirle que lo mejor era que lo arreglásemos por detrás".

La organización sindical asegura que "la práctica habitual de esta organización es la defensa de los derechos de los trabajadores de forma transparente, firme y directa, sin atajos ni puertas de atrás, y sin menoscabar la dignidad de la entidad ni los derechos de los trabajadores".

SOMA-FITAG-UGT ha anunciado la apertura de una investigación interna para determinar la identidad del sindicalista que habría hecho llegar dicha propuesta y ha indicado que, en caso de confirmarse, se procederá a abrir un expediente de expulsión de la organización. Asimismo, solicitan la colaboración voluntaria del trabajador para identificar al implicado, de manera pública o privada.

El sindicato también señala en el mismo comunicado que estudia emprender las acciones judiciales necesarias para defender la honorabilidad y el buen hacer de la organización.

En el comunicado, SOMA-FITAG-UGT traslada al trabajador, que sufrió la amputación de una pierna a consecuencia del accidente minero, "todo el ánimo posible para que pueda rehacer su proyecto vital".