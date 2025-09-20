Somiedo celebra este sábado la XV Romería de la Trashumancia en los Lagos

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 20 de septiembre, se celebra en Somiedo la XV edición de la Romería de la Trashumancia en los Lagos, una actividad cultural que mantiene viva la tradición de la trashumancia de ovejas en el Parque Natural de Somiedo.

Los actos comenzarán a la 13.00 horas con el pregón de Javier Peláez, organizador del desafiOSOmiedo y vocal de senderos y medio ambiente de la Federación de Montaña del Principado de Asturias, y con el nombramiento de la zagala Martina García García, vecina de Saliencia. Seguirá la actuación de las "Pandereteras de Somiedo".

A las 14.30 horas tendrá lugar la tradicional comida campestre con cordero a la estaca y gran parrillada, para la cual se habilitará una carpa con mesas y sillas. La jornada festiva continuará con la actuación musical del dúo Arrimada.

La Romería de la Trashumancia marca el inicio del otoño en Somiedo, una época idónea para disfrutar del Parque Natural y de actividades en la naturaleza, como recorrer rutas o observar la fauna desde los miradores, incluyendo el oso pardo cantábrico y otros espectáculos naturales como la berrea.