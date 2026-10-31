Somiedo recupera este domingo su feria ganadera tras las restricciones por la dermatosis nodular

Archivo - Imagen de archivo de ganado, vacas. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial de Pola de Somiedo acogerá este domingo, 1 de noviembre, la tradicional feria ganadera del Primero de Noviembre, que será la primera de ganado bovino celebrada en Asturias tras el levantamiento de la suspensión de ferias, concursos, certámenes, subastas y mercados decretada como medida preventiva frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC).

La feria estará dedicada principalmente a la compraventa de terneros, novillas y vacas de la Raza Asturiana de los Valles, mayoritaria en el concejo de Somiedo. El municipio cuenta con ganaderías de esta raza reconocidas en el conjunto de Asturias.

Para participar, los animales deberán haber permanecido de forma continuada en el Principado antes del 1 de junio de 2026 o, en el caso de los nacidos a partir de esa fecha, haber nacido y permanecido en la comunidad autónoma desde entonces.

La celebración de esta cita marca la reanudación de las ferias de ganado bovino en Asturias después de las restricciones adoptadas a finales de 2025 para prevenir la propagación de la DNC.