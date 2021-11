Somos advierte de que la glorieta de la Cruz Roja "se hace para beneficiar al centro comercial del Vasco"

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Somos Oviedo, Ignacio del Páramo, ha advertido este miércoles que la glorieta de la Cruz Roja "se hace para beneficiar al centro comercial del Vasco". "Este proyecto no solo no soluciona los problemas de más de la mitad de los vecinos de Oviedo, desde Pumarín, Ventanielles o La Corredoria, si no que se los va a empeorar".

Del Páramos se ha referido así al proyecto que ha presentado el Ayuntamiento para modernizar la entrada a Oviedo desde la autopista "y" con una gran glorieta parque en la actual rotonda con fuente de la Cruz Roja.

"La rotonda que diseñan es lineal y por lo tanto va a potenciar el tráfico en el eje principal, desde el campo San Francisco a La Corredoria en detrimento del perpendicular de General Elorza y la Ronda Sur. Todo para beneficiar y facilitar la entrada de vehículos a la calle Uría y al centro comercial recientemente construido", señala.

Respecto a la participación ciudadana en este proyecto, el edil de Somos ha manifestado que "hacer una reunión, sin convocar a nadie, para presentarles un proyecto que ya esta decidido, es todo lo contrario a un proceso participativo. El objetivo de ayer era montar un paripé. No seamos ingenuos, el proyecto ya se ha contratado, la decisión esta tomada ya hace tiempo, dictada por los dueños de los centros comerciales y las élites empresariales, a quienes les importa un bledo la calidad de vida de los carbayones".