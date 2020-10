Somos advierte de recortes y falta de coordinación de Educación con las escuelas infantiles

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, ha advertido este viernes de "la total falta de coordinación de la Concejalía de Educación en materia de escuelas infantiles. El Ayuntamiento no tiene un criterio claro en materia de uso de EPIs, material sanitario. No les dan las mascarillas necesarias para trabajo", sostiene.

Somos asegura que por las informaciones de las educadoras, "no hay criterios de uso o no del comedor escolar, ni en cuanto a la limpieza de los uniformes, ni los patios de recreo". Taboada afirma que en las escuelas infantiles no están cubriendo las bajas, ni maternales, ni de larga duración.

Explica que a día de hoy en La Corredoria hay dos bajas sin cubrir, una de ellas maternal y una reducción de jornada. En La Florida dos bajas maternales y dos reducciones sin cubrir. En Montenuño hay sin cubrir una baja y dos reducciones. En el Dolores Medio: dos bajas (una maternal) y tres reducciones.

La portavoz de Somos considera que esto es especialmente grave en un sector en el que suele haber bajas laborales también por contagios de los niños y de las niñas a las educadoras. "El Ayuntamiento no está haciendo previsión de estas contingencias" denuncia, "en un momento en que la pandemia azota Asturias, estas cuestiones tienen que estar previstas y claras".

Taboada asegura que "esto es muestra de que la política de recortes del Bipartito continúa, sobretodo en educación, algo tan importante y tan prioritario".