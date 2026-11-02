Somos Asturias reclama explicaciones sobre el coste de la ITV de Granda y pide la dimisión de Enrique Fernández

La diputada Covadonga Tomé y el ex diputado Daniel Ripa - SOMOS

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Somos Asturies ha reclamado este lunes al Gobierno del Principado que haga público el coste total de la adquisición, adaptación y reparación de la estación de ITV de Granda, en Gijón, y que asuma responsabilidades políticas por la elección de su ubicación. La formación ha anunciado que su diputada en la Junta General, Covadonga Tomé, solicitará el expediente de compra, las tasaciones, los informes sobre el estado del inmueble y un desglose de las inversiones realizadas.

La petición llega después de que ITVASA mantenga cerrada la estación desde mayo y haya planteado la posibilidad de cesar definitivamente su actividad, ante un coste inicial de reparación superior al millón de euros. La empresa pública espera disponer de un informe técnico detallado antes de adoptar una decisión definitiva.

Tomé ha reclamado también la dimisión del entonces consejero de Industria y actual presidente de Hunosa, Enrique Fernández, al que considera responsable político de la operación. La diputada sostiene que la ubicación y los accesos de la parcela ya habían sido cuestionados durante la tramitación del proyecto y ha anunciado que preguntará en la Junta General por el coste global de la actuación, incluida la compra del terreno, que la formación cifra en unos 900.000 euros.

Por su parte, el exdiputado Daniel Ripa ha recordado que en 2021 el Ayuntamiento de Gijón ofreció al Principado alternativas para ubicar la estación, entre ellas una permuta por terrenos municipales en el polígono de Lloreda y la posibilidad de utilizar suelo autonómico en ZALIA. "Se pudo rectificar antes de las obras y se decidió seguir adelante", ha afirmado.

Ripa ha cuestionado la elección de la parcela y ha sostenido que la operación benefició a una cooperativa vinculada, según sus declaraciones, a responsables socialistas. Somos Asturies reclama que el Ejecutivo explique los criterios que determinaron la compra y por qué se descartaron otras ubicaciones. La formación también pide conocer el presupuesto actualizado de las actuaciones pendientes y las alternativas que estudia ITVASA.