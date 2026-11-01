Somos Asturies acusa al arzobispo de Oviedo de "censura" por vetar el rodaje de 'La Regenta' de Netflix

Archivo - La Regenta, de Leopoldo Alas 'Clarín', con la Catedral de Oviedo de fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Somos Asturies ha criticado la decisión del Cabildo de la Catedral de Oviedo de no autorizar el rodaje en el templo de la nueva adaptación de 'La Regenta', producida por Netflix, y ha acusado al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, de actuar como "un vulgar censor". La formación considera que la negativa supone un obstáculo a la libertad de creación y lamenta que la producción haya trasladado el rodaje al País Vasco.

El candidato de Somos Asturies en el Frente Amplio y miembro de la coordinadora de la formación, Kike López, ha calificado de "anacrónico" el argumento de que la obra de Leopoldo Alas 'Clarín' ataca a la Iglesia. En este sentido, ha recordado que la Catedral ya acogió rodajes relacionados con la novela en 1974 y 1995.

López ha acusado al arzobispo de trasladar a la actuación de la Iglesia asturiana su propia ideología política y ha vinculado la decisión del Cabildo con lo que considera una actitud de censura hacia la cultura. A su juicio, 'La Regenta' forma parte de la historia y la cultura de Oviedo y la negativa a permitir la grabación supone una oportunidad perdida para la ciudad.