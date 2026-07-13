Somos Asturies pide que las viviendas vacías de la Seguridad Social pasen al parque público de vivienda

Archivo - La diputada del Grupo Mixto en la JGPA Covadonga Tomé - GRUPO MIXTO DE LA JGPA - Archivo

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Somos Asturies en la Xunta Xeneral, Covadonga Tomé, ha registrado una iniciativa parlamentaria para reclamar al Gobierno del Principado que promueva la incorporación al parque público de vivienda protegida de los inmuebles residenciales vacíos de la Tesorería General de la Seguridad Social y evite su venta a fondos de inversión u otros operadores privados.

Según ha informado este lunes la formación, la iniciativa se centra en el edificio de la calle Jovellanos de Oviedo, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, aunque también plantea que el resto de inmuebles públicos con uso residencial pasen a formar parte de manera permanente del parque público de vivienda.

En concreto, Tomé ha registrado una pregunta por escrito para conocer si el Ejecutivo asturiano adoptará medidas para impedir que el inmueble de la calle Jovellanos sea adquirido por un fondo de inversión y para conocer si reclamará que los edificios residenciales de la Seguridad Social existentes en Asturias se destinen a vivienda pública protegida.

La diputada sostiene que estos inmuebles no deberían destinarse al mercado privado mientras persisten las dificultades de acceso a la vivienda. "La vivienda no puede seguir tratándose como un activo para especular", ha afirmado Tomé.

LEY DE VIVIENDA DE ASTURIAS

La formación vincula esta iniciativa al debate sobre el proyecto de Ley de Vivienda de Asturias, cuya ponencia se reúne este lunes en la Xunta Xeneral. En este contexto, Tomé defenderá varias enmiendas encaminadas, según explica, a reforzar la función social de la vivienda y limitar los usos especulativos en las zonas tensionadas.

Asimismo, Somos Asturies recuerda que el Ministerio de Vivienda anunció el pasado mes de mayo su intención de incorporar a la empresa pública Casa 47 las viviendas de la Seguridad Social y frenar este tipo de subastas, por lo que reclama al Principado que impulse medidas en la misma línea.