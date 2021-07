Somos demanda el inicio de la reforma del Consultorio Médico de La Manjoya

OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, ha demandado este viernes el inicio de la reforma del Consultorio Médico de La Manjoya, sustituido en la actualidad por un barracón de obra "inutilizado desde el inicio de la pandemia, ya que está saturado y depende del Centro de Salud de Otero, a donde se deriva a las personas usuarias, tras primar las consultas telefónicas".

"Es una vergüenza la situación de abandono que vive toda la zona, escenificada con este barracón rodeado de maleza", señala tras visitar la zona con representantes de la asociación de vecinos.

Taboada asegura que esta misma "situación de abandono" se extiende a todo el entorno, una de las zonas de crecimiento de la ciudad impulsado durante los mandatos de Gabino de Lorenzo, lo que supuso una fuerte inversión para descontaminar los terrenos y de urbanización.

"Este proyecto resultó ser una tomadura de pelo por el que apostó mucha gente joven para instalarse en lo que era una zona con proyección y se encuentran dejados de la mano de Dios", comenta Taboada de un entorno en el que existen 416 viviendas y una población de unas 1.500 personas, de las que más de 400 son menores.

Taboada ha insistido en el hecho de que el bipartito- PP y Ciudadanos- "hace muchas promesas y no cumple ninguna. Las mejoras de la zona no se incluyeron en los presupuestos de 2020 y con la prórroga presupuestaria no hay dinero para ello".

Para la edil la lista de tareas pendientes es larga: "la zona necesita una atención urgente general, que pasa por el desbroce de aceras y fincas, la limpieza de caminos, cunetas y de aceras, que están negras de suciedad, el asfaltado de calles, pintado de señalizaciones, reparación de farolas con óxido y líquenes añejos así como farolas en posible situación de rotura".

También advierte de la necesidad de mejora de equipamiento del único parque público de la zona, "que carece de mantenimiento y de sombra para los menores, habiendo sigo parte de las instalaciones robada, o las condiciones insalubres del estanque, con cascada incluida y surtidores de fuente, ubicado en una finca municipal también sin mantenimiento y lleno de basura y maleza".

Refiere, asimismo, la ausencia de tapas de registro, que han sido señalizados con palos por los propios vecinos para evitar males mayores. Somos llevará a la próxima comisión permanente todas estas reclamaciones para solicitar al equipo de gobierno que les ponga solución e intervenga en La Manjoya llevando a cabo todas estas mejoras. "Está claro que lo que va más allá de la calle Uría al gobierno bipartito de Canteli no le interesa", concluye la concejala.