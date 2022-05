Somos exige al bipartito que paralice la recuperación de El Asturcón y pone en duda la legalidad del servicio

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Somos Oviedo exige al gobierno bipartito que paralice la tramitación para recuperar El Asturcón y pone en duda la legalidad de este servicio de estabulación caballar en el

Ayuntamiento ovetense.

Así, el edil Rubén Rosón ha indicado que "PP y Ciudadanos deben ajustarse a la Ley de Bases de Régimen Local, que dicta cuáles son las competencias propias y las impropias, y por supuesto que no contempla entre las propias la estabulación caballar".

El edil señala el coste de más de 600.000 euros al año que costaría el servicio, según se recoge en el informe de viabilidad, el cual "subraya la no viabilidad del servicio, por lo que debería haber acabado aquí la tramitación del expediente". A ello suma los 13 millones de euros de inversión necesarios para la puesta a punto de unas instalaciones que aseguran carecen de mantenimiento y presentan déficits de construcción "fruto de uno de los peores pelotazos de la época de Gabino de Lorenzo.

"Entendemos que los más de 600.000 euros anuales deberían dedicarse no a atender caballos privados, sino a becas, ayudas sociales y a familias. Un ayuntamiento debe proporcionar una mejora de la calidad de vida de sus vecinos, no a subvencionar caprichos", remarcó Rosón, que recuerda que "en la última etapa de El Asturcón, casi el 90% de los usuarios eran de fuera del concejo de Oviedo, por lo que los ovetenses estában subvencionando la tenencia de caballos de personas que no eran vecinas de la capital asturiana".