Somos exige al gobierno local que priorice los intereses "legítimos" de los vecinos de Prado de la Vega

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo Rubén Rosón ha pedido públicamente este lunes al gobierno municipal que "priorice los intereses comunes de los vecinos de Prado de la Vega y no el interés privado de una empresa para instalar una gasolinera de unos edificios de viviendas".

Rosón, a través de una nota de prensa, afirma que entiende lógicas las reivindicaciones de los vecinos de Prado de la Vega, razón por la que la formación morada se sumará a las manifestaciones convocadas el viernes 12 de agosto a las 8 de la tarde por el colectivo afectado.

El edil también exige al concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, que "dé acceso al expediente de la licencia municipal a los vecinos, como así se lo pidieron desde abril de 2022 sin recibir respuesta satisfactoria". Rosón considera que éste es "un ejemplo más de cómo el gobierno municipal de PP y Cs prioriza el interés privado contra el interés general de los vecinos y vecinas de Oviedo".

"En Prado de la Vega no es necesaria una nueva gasolinera que solo hará incrementar el tráfico y los problemas generados por el ruido, además del impacto visual importante, y todo en medio de edificaciones de viviendas. Entendemos que no es un espacio para una gasolinera y no debe concederse tal licencia, menos sin explorar cualquier otra vía de solución. El ayuntamiento tiene herramientas para impedir la instalación de esa gasolinera en este suelo, y así exigimos que lo haga, atendiendo a las justas reivindicaciones de la zona", reclama el concejal.