'Somos la leche' entrega 1.500 litros de leche al Banco de Alimentos

Campaña solidaria 'Somos la leche'

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La campaña solidaria 'Somos la Leche', impulsada por la Federación de Peñas Sportinguistas con el apoyo de las peñas y aficionados rojiblancos, ha culminado con la entrega de casi 1.500 litros de leche al Banco de Alimentos, destinados a ayudar a familias y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Según han explicado sus impulsores, la iniciativa vuelve a demostrar que el sentimiento sportinguista "va más allá del fútbol, apoyándose en valores como la solidaridad, el respeto y el compromiso con la comunidad".

Durante los últimos días, peñas y aficionados se han volcado en la recogida de donaciones, mientras que la Federación ha liderado y coordinado la logística necesaria para canalizar toda esa generosidad hacia un objetivo común.

La campaña ha contado además con la colaboración de Central Lechera Asturiana, Nacho Manzano (Casa Marcial), Cantábrico Abogados, Fenicia Marketing Gourmet y Makro, cuyo apoyo ha sido clave para ampliar el alcance y la eficiencia del proyecto solidario. La entrega oficial de la leche recaudada se ha realizado este viernes en el Banco de Alimentos, garantizando que esta ayuda llegue cuanto antes a quienes más lo necesitan.