'Somos la Ostra 2026': todo el programa del festival gastronómico del 30 de abril al 3 de mayo

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OVIEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Somos la ostra de Castropol celebrará entre el 30 de abril y el 3 de mayo una nueva edición con una programación que combina gastronomía, showcookings, visitas guiadas, catas, talleres, música y actividades para todos los públicos, además de la oferta de Ostra Gourmet y Ostra Actividades durante todos los días del certamen.

La programación arrancará el miércoles 30 de abril con una visita guiada al Centro de Experimentación Pesquera de Castropol a las 11.00 horas, seguida a las 13.00 horas por la proyección de una selección de producciones participantes en la IV edición de Wild Oceans FilmFest en la Casa de Cultura.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, habrá actuación de Banda de Gaitas El Penedón de Castropol y, de 19.00 a 20.00 horas, una sesión coctelera a cargo del Club de Mar con la colaboración de Destilerías Siderit, Grupo Codorníu y Grupo Trabanco. Entre las 19.00 y las 22.30 horas se celebrará un gastrobar benéfico en la carpa del festival y, a las 19.30 horas, tendrá lugar la inauguración oficial. La jornada concluirá a las 20.30 horas con la actuación musical de Body & Soul Trio.

El jueves 1 de mayo comenzará a las 11.30 horas con una mesa redonda y charla coloquio sobre Cuando íbamos al mar en la Casa de Cultura. A continuación, entre las 12.00 y las 16.00 horas, el Gastrobar del Club de Mar acogerá una sesión vermut con la colaboración de Destilerías Siderit, Grupo Codorníu y Grupo Trabanco. A las 12.30 horas habrá un showcooking y elaboración con ostras a cargo del IES Marqués de Casariego, a las 16.30 horas un taller de nudos marineros y, de 19.00 a 22.30 horas, gastrobar benéfico en la carpa del festival. La jornada terminará a las 20.30 horas con la actuación musical de The Goodmen.

El viernes 2 de mayo incluirá a las 11.30 horas una proyección del documental Ocean with David Attenborough, ganador en la categoría documental de la IV edición del Wild Oceans FilmFest, en la Casa de Cultura. Entre las 12.00 y las 16.00 horas habrá sesión vermut en el Gastrobar del Club de Mar; a las 12.30 horas, showcooking de ostras con el IES Valle de Aller; a las 17.00 horas, visita guiada en lancha Traviesa con Historia; a las 19.00 horas, el X Contrarreloj de Traineras del Festival de la Ostra de Castropol; de 19.00 a 22.30 horas, gastrobar benéfico; y a las 20.30 horas, actuación musical del grupo Los Jímaros.

El sábado 3 de mayo comenzará a las 11.00 horas con un taller de elaboración de llaveros marineros en el Club de Mar de Castropol. A las 11.30 horas habrá una visita guiada Castropol de leyenda con la guía oficial Ana García González, y entre las 12.00 y las 13.00 horas una sesión coctelera. A las 12.00 horas tendrá lugar la degustación de ostras Estilo Peñable de Figueras con el Centro de Interpretación del Patrimonio de Peñable de Figueras y, también a las 12.00 horas, una sesión vermut en el Gastrobar del Club de Mar. A las 14.00 horas se celebrará el concurso al mejor abridor de ostras, a las 15.00 horas la entrega de premios y a las 15.30 horas la clausura del festival.

Además, durante todos los días del festival, habrá degustación de ostras al natural a cargo de productores locales en la carpa del festival. También se ofrecerán actividades como servicio de transporte en lancha por la ría del Eo, exposición de maquetas de barcos construidas por astilleros locales y un concurso de fotografía en Instagram con el hashtag #somoslaostra2026. El programa está sujeto a modificaciones.