Somos Oviedo pedirá en el próximo pleno que se anule la compatibilidad del edil de Economía

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Somos Oviedo Rubén Rosón ha anunciado este miércoles que pedirá en el próximo pleno municipal --previsto para el 9 de diciembre-- que se anule la compatibilidad del edil de Economía, Javier Cuesta (PP), al entender que está interfiriendo en sus labores como concejal de Economía.

En unas declaraciones a los medios, Rosón ha explicado que la compatibilidad de la labor como concejal y su trabajo en la empresa privada está provocando deficiencias, por ejemplo, en la elaboración de los presupuestos de 2022 después de un año de prórroga presupuestaria.

Quince meses después de la prórroga, ha añadido el edil de Somos, los efectos son "muy potentes", especialmente en lo que atañe a la paralización de inversiones, la falta de una convocatoria de la Oferta Pública de Empleo, la imposibilidad de ejecutar de manera "normalizada" el presupuesto, y en las liquidaciones presupuestarias. La ejecución, ha agregado, "es ridícula", sorbe todo en inversiones.

Ahora que el Ayuntamiento encara la aprobación de las cuentas para el próximo año, Rosón ha destacado que el concejal ha reconocido hoy en comisión que las cuentas no podrán aprobarse de manera definitiva, al menos, hasta febrero. Este retraso en la aprobación del presupuesto es, a juicio de Rubén Rosón, una muestra de que "no es compatible" que el Ayuntamiento de la capital de Asturias tenga un concejal de Economía que no se dedique de manera "cien por cien exclusiva a sus dedicaciones". Por ello defiende la anulación de la compatibilidad, ya que "sólo así se mejorará la tramitación presupuestaria y sólo así Oviedo podrá salir de la parálisis".

Si la petición no prospera, Somos solicitará la dimisión del titular de Economía y pedirá al Equipo de Gobierno que designe a otra persona en su lugar.