Somos solicita al gobierno local el amparo a la plantilla de trabajadores del Albergue de Animales

OVIEDO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo, Ana Taboada, ha pedido este viernes al gobierno local, formado por PP y Ciudadanos, el amparo a la plantilla de trabajadores del Albergue de Animales.

En nota de prensa, Taboada manifiesta su preocupación "ante la actitud hostil de la nueva gestora con el personal del Albergue de Animales de Oviedo y con el voluntariado".

Así, señala que "la nueva empresa no ha entrado con buen pie, mostrando una actitud hostil con el personal que ha trabajado de manera muy comprometida, con una labor intachable y muy reconocida por parte de todas las entidades protectoras y voluntarias".

"¿Cómo puede ser que por falta de la debida diligencia del Bipartito, especialmente de Cs, en el seguimiento y control de un servicio público que era un ejemplo para toda Asturias, en menos de un mes se carguen un modelo de servicio público ampliamente reconocido y aplaudido por toda la ciudadanía de cualquier signo político?", se pregunta la edil de la marca local de Podemos.

Para Taboada, "la nueva empresa no solo muestra hostilidad sino que decir que los actuales trabajadores no están capacitados para la lacería supone denigrar una labor que venían haciendo con absoluta normalidad, como estrategia de acabar con parte del personal que desarrollan con su labor con estricto cumplimiento con el bienestar animal y vigilancia de que no se cometan atropellos con los animales como pasó en el pasado reciente, con escenas dantescas".

De este modo, Somos llevará al pleno una proposición reclamando el amparo del gobierno municipal y de la Corporación al personal del Albergue para que "se examine con lupa si la cesión se hizo adecuadamente, así como si la empresa está cumpliendo escrupulosamente con sus obligaciones, adoptando todas las medidas para el control del servicio".