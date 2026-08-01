Archivo - Songs for an Ewan Day regresa al Bosque de El Agüil con Smile, Ramón Mirabet y The Franklin Electric - LIVING COMUNICACIÓN - Archivo

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Bosque de El Agüil, en Salinas (Castrillón), acogerá los próximos 7 y 8 de agosto una nueva edición de Songs for an Ewan Day, un festival que volverá a combinar música en directo, naturaleza y actividades paralelas en un formato de pequeño aforo.

Según ha informado la organización, el cartel del viernes 7 estará integrado por Gon Abril, Honahlei, Mateo Eraña, Smile y Puño Dragón, mientras que el sábado 8 actuarán De Fem, Mercedes Cañas, Grex, The Franklin Electric y Ramón Mirabet.

Además de los conciertos, el festival contará con una zona de food trucks y organizará sesiones de yoga al aire libre dirigidas por Betty Ewan, cuyo acceso se realizará mediante sorteo a través de las redes sociales del certamen.

La cita, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Castrillón y el apoyo de Caja Rural de Asturias y Vibra Mahou, volverá a convertir el Bosque de El Agüil en escenario de una de las propuestas culturales del verano en Asturias.