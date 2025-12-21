Los sonidos de Sorolla, acordeón y un concierto de arpa, próximos conciertos de Suena la Cúpula del Centro Niemeyer

Concierto - CENTRO NIEMEYER

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer trimestre de 2026 de Suena la Cúpula en el Centro Niemeyer, en Avilés, contará con el dúo Saxperience(Antonio Cánovas y Elena Miguélez), con un homenaje a los sonidos de Sorolla el 11 de enero; el acordeón clásico en perspectiva con Sofía Ros, el 1 de febrero; y un concierto de Claudia Besné con arpa celebrando el legado musical de la mujer, el 15 de marzo.

Se puede adquirir un pack trimestral al precio de 27 euros, si se compran conjuntamente los tres conciertos de Suena la Cúpula de este trimestre, una promoción que estará vigente hasta el 11 de enero de 2026.

Saxperience está formado por Antonio Cánovas (saxofones) y Elena Miguélez (piano). Esta agrupación camerística se forma con el fin de dar a conocer el amplio repertorio camerístico para saxofón y piano, así como una selección de transcripciones adaptadas para el dúo. El programa incluye piezas de Isaac Albéniz, Claude Debussy, Maurice Ravel, Manuel de Falla y Albert Guinovart.

El Acordeón clásico en perspectiva, con Sofía Ros llegará el 1 de febrero. Recientemente galardonada con el BBC Radio Scotland Young Classical Musician of the Year 2025, la acordeonista española Sofía Ros debutó con la BBC Scottish Symphony Orchestra bajo la dirección de Andrew Gourlay en los Glasgow City Halls, interpretando el Concierto Aconcagua de Piazzolla. Formada en Santander, finalizó el Conservatorio Profesional con trece años y ese mismo año ingresó en la St Mary's Music School de Edimburgo. El programa incluye piezas de Isaac Albéniz, Domenico Scarlatti, Phil Cunningham, Ryan Corbett, Niccolò Paganini, Franz Liszt, Ros, Vyacheslav Semionov y Vladislav Zolotaryov. Barroco, clasicismo, romanticismo, tradición española y música contemporánea.

Por último, el 15 de marzo será el turno para Claudia Besné para celebrar el legado musical de la mujer. La arpista donostiarra Claudia Besné se ha consolidado como una de las intérpretes más destacadas de su generación, reconocida por su musicalidad, técnica impecable y elegancia escénica.