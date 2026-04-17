El Sorteo de la Bonoloto deja un premio en Gijón este viernes

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OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este viernes, 17 de abril, ha dejado dos boletos de segunda categoría (5 aciertos + complementario), uno de ellos vendido en la Administración de Loterías número 5 de Gijón, situada en Palacio Valdés, 9.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 29, 46, 03, 24, 11 y 36. El número complementario es el 19 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 3.203.422 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 3.900.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº5 de Gijón (Asturias), situada en Palacio Valdés, 9; en la nº 487 de Madrid, situada en Tomás Borrás, 13.