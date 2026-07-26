El sorteo de la Primitiva deja un premio de 73.797 en San Martín del Rey Aurelio

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OVIEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Primitiva de este sábado ha dejado un premio de segunda categoría --cinco aciertos más el complementario-- en San Martín del Rey Aurelio, cuyo acertante cobrará 73.797,31 euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto acertante ha sido sellado en la Administración de Loterías número cuatro de la citada localidad asturiana. Además del validado en San Martín del Rey Aurelio se han registrado otros dos billetes acertantes de segunda categoría en Ávila y Sada (Galicia).

De primera categoría no se ha registrado ningún boleto. La combinación ganadora ha estado compuesta por los números 37, 28, 40, 48, 38, y 43, complementario el 17 y reintegro el 0.