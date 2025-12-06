Sotrondio inaugura este sábado su iluminación navideña dentro del programa municipal de actividades

Sotrondio inaugura este sábado su iluminación navideña dentro del programa municipal de actividades - SOTRONDIO
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 6 diciembre 2025 11:06

   OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

    San Martín del Rey Aurelio da la bienvenida a la Navidad, con un amplio programa de actividades organizado desde el Ayuntamiento y diferentes asociaciones culturales, vecinales y de fiestas del municipio, que comenzará con el encendido del alumbrado y culminará en enero con la celebración de las tradicionales cabalgatas de Reyes

   Blimea ha sido la primera localidad en encender las luces durante el anochecer de este viernes 5 de diciembre, coincidiendo con la celebración de las fiestas gastronómicas de Los Pimientos.

   Este sábado le toca el turno a Sotrondio, y en tercer lugar, el sábado 13 de diciembre, se inaugurará el alumbrado en El Entrego y también en La Invernal.

   El encendido de las luces de la Navidad se celebrará en cada localidad junto a un mercadillo tradicional con variedad de puestos para animar a las compras navideñas, excepto en Blimea, donde el mercadillo se instalará este domingo, 7 de diciembre.

   Por otro lado, el Centro Social de La Cerezal dará la bienvenida a la Navidad el 13 de diciembre, con el alumbrado navideños, un concurso de casadielles y chocolatada gratis.

   El programa contempla también el musical Aladín, en el Teatro Municipal, el 20 de diciembre, a las 18.30 horas, entre otras sorpresas hasta la celebración de las cabalgatas de Reyes.

   La programación contempla la organización de campamentos urbanos de Navidad, para conciliar la vida familiar y laboral durante las vacaciones escolares, con inscripción en la Oficina de la Casa de la Juventud, que se celebrarán los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, y 2, 5 y 7 de enero, en Sotrondio, Blimea y El Entrego, de 9.00 a 14.00.

   Con la colaboración del Conservatorio de Valle del Nalón, la Casa de la Juventud, en Sotrondio, acogerá un concierto de guitarra, el 15 de diciembre, a las 19 horas.

   Otro de los actos principales serán las Campanadas en Familia, con el cocinero Christian González, el día 28 de diciembre, en la plaza de Ramón y Cajal, en Sotrondio. Ese mismo día estará operativo el tren de la Navidad, que recorrerá las tres localidades urbanas durante todo el día.

