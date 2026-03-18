Stop Baterías critica que el Principado no incluya distancias de seguridad en las directrices de parques de baterías

Archivo - Movilización de Stop Baterías - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Stop Baterías ha criticado este miércoles la decisión del Gobierno del Principado de Asturias de no incluir distancias de seguridad entre instalaciones de baterías, viviendas y explotaciones agroganaderas en las futuras directrices sectoriales, tras "la confirmación realizada el pasado 13 de marzo por el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, en una reunión informativa en Luanco".

Según la plataforma, esta postura no supone una novedad, ya que el propio Latierro había señalado previamente, en una comparecencia junto al consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, el 31 de julio de 2024, que estas distancias no aportaban "seguridad jurídica". No obstante, consideran que la decisión contradice las recomendaciones de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), que proponía fijar un kilómetro respecto a núcleos rurales y 500 metros respecto a explotaciones agroganaderas y viviendas vinculadas.

Stop Baterías sostiene que esta situación se suma a otras "contradicciones", como el refuerzo de las medidas contraincendios en los proyectos mientras se mantiene una evaluación ambiental simplificada.

Durante la reunión, según expresa el colectivo, Latierro justificó la eliminación de estas distancias en la posibilidad de que fueran recurridas por las empresas ante los tribunales, lo que podría provocar su anulación y generar inseguridad normativa. Sin embargo, según la plataforma, el director general también reconoció que las recomendaciones de la CUOTA respondieron a la "presión" recibida por su departamento y afirmó arrepentirse de haberlas planteado.

Stop Baterías denuncia que las directrices, cuya publicación está prevista para finales de abril, "no incluirán distancias mínimas, sino la delimitación de zonas en el mapa de Asturias donde podrán ubicarse estas instalaciones, sin que por el momento se conozcan los criterios empleados".

La plataforma cuestiona la justificación del Principado y considera que la ausencia de distancias evita reconocer de forma explícita la peligrosidad de estas infraestructuras cerca de viviendas y explotaciones. En este sentido, señala que algunos informes ambientales ya recomiendan alejar estas instalaciones de zonas habitadas.

Por ello, Stop Baterías reclama al Ejecutivo autonómico que priorice la seguridad de la ciudadanía y aclare las "contradicciones" en su actuación.