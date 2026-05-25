A subasta por 70.000 euros una fábrica de cosméticos en Llanera tasada en 350.000: sale con un 80% de descuento

Fábrica de cosméticos Derline CLinic, en Llanera. - ESCRAPALIA

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El portal especializado Escrapalia ha sacado a subasta pública la unidad productiva de la empresa de cosméticos Derline Clinic, ubicada en el polígono de Coruño (Llanera), por un precio de salida de 70.000 euros. La planta, que se encuentra en proceso de liquidación por orden del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo, está tasada originalmente en 350.000 euros, lo que supone un descuento del 80% para una factoría completamente equipada, con licencias europeas vigentes y lista para retomar la producción de inmediato.

Según ha indicado el portal en nota de prensa, esta subasta está dirigida a laboratorios, marcas blancas o inversores que busquen "entrada inmediata" en el sector cosmético con trazabilidad, licencias y sistema productivo ya implantado.

Derline Clinic operaba bajo un sistema de producción en ciclo continuo, con 12 fases estandarizadas que van desde el control de materias primas hasta el paletizado final, "garantizando trazabilidad total y cumplimiento normativo".

La compañía contaba con procedimientos alineados con la normativa cosmética europea sistema interno basado en ISO 9001 y ISO 22716 (Buenas Prácticas de Fabricación), supervisión de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); capacidad de importación y exportación, y contratos vigentes con proveedores y clientes.