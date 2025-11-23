Subasta pública en Oviedo: Céntrico edificio con precio de salida de 77.000 euros

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un portal de subastas ha vuelto a sacar a subasta pública un edificio de la calle San Antonio de Oviedo por un precio de salida de algo más de 77.000 euros, un 25% más económico que en la anterior venta pública (100.000 euros). El inmueble está tasado en más de 170.000 euros, por lo que sale a pujas con un descuento del 55%.

En concreto, se subasta el 86,43% de la titularidad de la finca. El edificio cuenta con una superficie construida catastral de 193 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas superiores de 43 metros cuadrados cada una, una buhardilla de 21 metros cuadrados y una planta baja de uso comercial.

El inmueble se ubica en la calle San Antonio, número 18, y se encuentra en estado de ruina, requiriendo una rehabilitación completa. Existe la posibilidad de desarrollar un proyecto mixto, combinando uso comercial en planta baja y residencial en las plantas superiores.

La subasta permanecerá abierta hasta el 3 de diciembre y puede participar cualquier persona, empresa o inversor, registrándose de forma gratuita en la plataforma Escrapalia. Para pujar es necesario realizar un depósito de garantía de 26.000 euros, que servirá para ajustar el pago de los honorarios de comercialización en caso de adjudicación.

El activo procede de concurso de la empresa Dursa Inversiones S.L., procedimiento que se sigue ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo. Por encargo de la Administración Concursal designada, se realiza la enajenación de activos mediante venta por subasta extrajudicial a través de Surus, que gestiona la subasta a través de su plataforma Escrapalia.