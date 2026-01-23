Sube a 134 el número de mujeres bajo protección en Avilés

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 134 mujeres cuentan actualmente con seguimiento policial de protección en Avilés, según ha informado este viernes la Comisión Técnica para la Coordinación de Actuaciones y el Seguimiento de la Violencia de Género.

El número de mujeres bajo protección ha aumentado respecto a la reunión celebrada en el mes de septiembre, cuando eran 129. Todas ellas disponen de medidas de protección judicial.

Entre las 134 mujeres, ninguna se encuentra en riesgo extremo o alto, cinco presentan riesgo medio y el resto riesgo bajo o no apreciado.

En cuanto a los sistemas de tele-asistencia, 112 mujeres utilizan el teléfono Atenpro para contacto directo con un centro especializado, mientras que 5 cuentan con el dispositivo 'Cometa', destinado a situaciones de mayor riesgo.

En la Casa de Acogida residen actualmente 7 mujeres y 4 menores, donde reciben apoyo y seguimiento especializado.