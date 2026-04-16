Agentes del Greim de la Guardia Civil llevan al herido en camilla. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a un hombre accidentado con un quad en Soto de Dego en Parres. A las 14.25 horas de ayer, miércoles, el Greim de la Guardia Civil de Cangas de Onís recibió la llamada de un un hombre que había sufrido un accidente mientras conducía un quad por un cortafuegos en el concejo de Parres.

Los agentes que se trasladaron al lugar procedieron a realizar la inmovilización cervical mediante collarín, la inmovilización espaldar mediante Ferno Ked y una primera valoración, por si pudiera tener alguna herida abierta.

Tras estabilizar al herido, éste fue porteado en camilla por los especialistas en montaña unos 500 metros hasta el vehículo oficial, en el que fue trasladado hasta Soto de Dego. Posteriormente, el herido fue trasladado por los servicios sanitarios en ambulancia al Hospital de Arriondas.