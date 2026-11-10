Una herida leve, en un choque entre dos coches en el túnel de conexión de la Autovía Minera con Gijón

La víctima fue trasladada al hospital de Cabueñes por prevención

Archivo - Hospital de Cabueñes
Archivo - Hospital de Cabueñes - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: martes, 10 noviembre 2026 9:52
Seguir en

   GIJÓN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La conductora de un vehículo ha resultado herida leve, este martes, en Gijón tras colisionar con otro coche en el túnel que conecta la Autovía Minera con la avenida del Llano, en Gijón.

   El siniestro se ha producido, según la información facilitada por el Ayuntamiento gijonés a Europa Press, sobre las 7.30 horas, sin que se conozcan las causas por el momento.

   De acuerdo a las mismas fuentes, aunque la conductora resultó herida, fue trasladada igualmente al hospital de Cabueñes, por prevención, para hacerle una evaluación más exhaustiva.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado