Herido un motorista en Gijón tras ser arrollado por un camión robado cuyo conductor se dio a la fuga

Archivo - Comisaría de la Policía Local de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una moto ha resultado este jueves herido de consideración en Gijón al ser arrollado por un camión pequeño que había sido previamente robado.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento gijonés, los hechos han tenido lugar este jueves en la avenida de Los Campones, en Tremañes, pasadas las 10.00 horas.

De acuerdo a las mismas fuentes, un hombre había robado supuestamente un camión pequeño de una empresa de alquiler, en el aparcamiento de renting del entorno de Sanz Crespo, aprovechando que tenía las llaves puestas.

El conductor realizó posteriormente una maniobra irregular en la avenida de Los Campones, momento que arrolló al motorista, que se quedó atrapado bajo el propio camión. Tras el accidente, el conductor del vehículo robado se dio a la fuga a pie y no ha sido localizado por el momento.

Efectivos de Bomberos se han desplazado hasta el lugar del siniestro para liberar al motorista, que ha sido trasladado al Hospital de Jove.

La Policía Local, por su parte, está realizando las diligencias judiciales por un supuesto delito contra la seguridad vial, temeridad y lesiones. La Policía Nacional, por su lado, se está haciendo cargo de la investigación de la sustracción del vehículo y de la localización del conductor.