El Sueño de Vicky celebrará el 6 de noviembre en Oviedo una gala solidaria para investigar el cáncer infantil

Gala solidaria de la Fundación El Sueño de Vicky en Oviedo. - FUNDACIÓN EL SUEÑO DE VICKY

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación El Sueño de Vicky celebrará el próximo 6 de noviembre, a las 20.00 horas, su III Gala Solidaria en el hotel Iberik Santo Domingo Plaza de Oviedo, una cita con motivo de su décimo aniversario cuya recaudación se destinará a la investigación del cáncer infantil y a mejorar la vida de los menores que padecen esta enfermedad.

La velada comenzará con un cóctel de bienvenida y continuará con una cena de gala, una rifa solidaria y música a cargo de DJ Luku, según la información difundida por la organización. El programa también anuncia la presencia de invitados y sorpresas durante la noche.

La fundación ha señalado que las plazas son limitadas y ha animado a reservar para participar en esta celebración, con la que conmemora diez años de actividad.

La organización solicita vestimenta de cóctel y pide a las personas asistentes que comuniquen cualquier alergia o intolerancia alimentaria a través del correo electrónico info@elsuenodevicky.com para poder tenerla en cuenta en el menú.