El Sueño de Vicky celebrará el 6 de noviembre en Oviedo una gala solidaria para investigar el cáncer infantil

Gala solidaria de la Fundación El Sueño de Vicky en Oviedo.
Gala solidaria de la Fundación El Sueño de Vicky en Oviedo. - FUNDACIÓN EL SUEÑO DE VICKY
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 19 octubre 2026 13:31
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OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación El Sueño de Vicky celebrará el próximo 6 de noviembre, a las 20.00 horas, su III Gala Solidaria en el hotel Iberik Santo Domingo Plaza de Oviedo, una cita con motivo de su décimo aniversario cuya recaudación se destinará a la investigación del cáncer infantil y a mejorar la vida de los menores que padecen esta enfermedad.

La velada comenzará con un cóctel de bienvenida y continuará con una cena de gala, una rifa solidaria y música a cargo de DJ Luku, según la información difundida por la organización. El programa también anuncia la presencia de invitados y sorpresas durante la noche.

La fundación ha señalado que las plazas son limitadas y ha animado a reservar para participar en esta celebración, con la que conmemora diez años de actividad.

La organización solicita vestimenta de cóctel y pide a las personas asistentes que comuniquen cualquier alergia o intolerancia alimentaria a través del correo electrónico info@elsuenodevicky.com para poder tenerla en cuenta en el menú.

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