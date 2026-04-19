El suroccidente y la costa occidental están hoy en nivel muy alto de riesgo de incendios

Mapa de riesgo de incendios forestales en Asturias el día 19 de abril. - INDUROT

OVIEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El riesgo de incendios forestales será este domingo, 19 de abril, alto o muy alto en la mayor parte de Asturias, según el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). El organismo trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

En concreto, el nivel muy alto (índice 4) afectará a concejos del occidente y suroccidente como Cangas del Narcea, Degaña, Ibias, Valdés, Navia, Tineo, Tapia de Casariego, El Franco y Coaña.

El nivel alto (índice 3) será el más extendido y se registrará en la mayoría del territorio, incluyendo municipios como Allande, Aller, Avilés, Carreño, Castrillón, Castropol, Gijón, Gozón, Grado, Llanes, Mieres, Pravia, Ribadesella, Salas, Somiedo, Villaviciosa o Vegadeo, entre otros.

Por su parte, el riesgo será moderado (índice 2) en concejos del centro como Oviedo, Siero, Langreo, Laviana, Caso, Nava o Riosa, mientras que se mantendrá en nivel bajo (índice 1) en zonas del oriente interior como Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Onís, Parres, Ponga o Peñamellera Alta.