El suroccidente y la costa occidental están hoy en nivel muy alto de riesgo de incendios

Mapa de riesgo de incendios forestales en Asturias el día 19 de abril.
Mapa de riesgo de incendios forestales en Asturias el día 19 de abril. - INDUROT
Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 19 abril 2026 6:56
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    OVIEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El riesgo de incendios forestales será este domingo, 19 de abril, alto o muy alto en la mayor parte de Asturias, según el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). El organismo trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

   En concreto, el nivel muy alto (índice 4) afectará a concejos del occidente y suroccidente como Cangas del Narcea, Degaña, Ibias, Valdés, Navia, Tineo, Tapia de Casariego, El Franco y Coaña.

    El nivel alto (índice 3) será el más extendido y se registrará en la mayoría del territorio, incluyendo municipios como Allande, Aller, Avilés, Carreño, Castrillón, Castropol, Gijón, Gozón, Grado, Llanes, Mieres, Pravia, Ribadesella, Salas, Somiedo, Villaviciosa o Vegadeo, entre otros.

   Por su parte, el riesgo será moderado (índice 2) en concejos del centro como Oviedo, Siero, Langreo, Laviana, Caso, Nava o Riosa, mientras que se mantendrá en nivel bajo (índice 1) en zonas del oriente interior como Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Onís, Parres, Ponga o Peñamellera Alta.

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