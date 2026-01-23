Suspendida la circulación ferroviaria entre Cudillero y Pravia por la caída de un árbol

Archivo - Renfe - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria en la línea de ancho métrico Gijón-Cudillero se encuentra suspendida entre las estaciones de Cudillero y Pravia debido a la caída de un árbol sobre la infraestructura, según ha informado Adif a través de la red social X.

El gestor ferroviario ha indicado que ya se está trabajando en la retirada del árbol con el objetivo de restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Mientras tanto, se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros afectados.